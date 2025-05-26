В России упал спрос на товары первой необходимости: население начинает экономить

В России стартовал обвал потребительского спроса на фоне роста цен на продукты первой необходимости. Причины обвала - жесткая монетарная политика и инфляция.

Что известно о росте цен на продукты

В январе–мае 2025 года спрос на российскую продукцию упал как на внутреннем, так и на внешнем рынках, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

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Причины обвала – жесткая монетарная политика, инфляция (10,34% в марте, 10,23% в апреле) и рост сберегательного поведения населения из-за экономического кризиса в стране.

Цены на продовольственные товары выросли на 12,4% по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель на 50% выше, чем в марте 2024 года, когда инфляция составляла 8,1%. Это привело к стагнации спроса на продукты, ранее имевшие стабильный спрос.

Внешний спрос сократился из-за западных санкций и геополитической нестабильности:

внешняя торговля – 158 миллиардов долларов (-4,2%);

экспорт – 94,9 миллиардов долларов (-6,8%);

импорт – почти без изменений.

Индекс промышленного оптимизма упал до -6, лишь 45% предприятий оценивают продажи как "нормальные", а запасы считаются избыточными. Во втором квартале структурные проблемы в промышленности усилятся – ожидается дальнейшее падение спроса и инвестиций.

Какой прогноз для экономики России

Россия вынуждена урезать финансирование из-за резкого снижение нефтегазовых доходов. Прежде всего сократили финансирование программы развития авиапрома, в рамках которой планировали заменить западные лайнеры у российских авиакомпаний.

Базовая госпрограмма "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", в рамках которой планировалось на 40% увеличить выпуск гражданских товаров до 2030 года, потеряет 66,9 миллиардов рублей финансирования в 2025 году.

Сокращение государственных программ нанесет удар по экономике России. Минфин России прогнозирует, что дефицит бюджета в 2025 году достигнет 3,8 триллиона рублей – это втрое больше первоначальных оценок и рекорд со времен пандемии.

Для покрытия дефицита рассматривают возможность девальвации рубля до 100 за доллар, но это может ускорить инфляцию, которую центробанк пытается сдержать рекордной ставкой 21%. Резервы Фонда национального благосостояния сократились до 40 миллиардов долларов – минимума с 2008 года.