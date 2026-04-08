Крупнейший в мире завод СПГ: что Катар планирует в отношении него

Катар сейчас активно мобилизует инженеров и работников. Страна имеет целью восстановить производство на крупнейшем в мире заводе по экспорту сжиженного природного газа.

Что известно о крупнейшем заводе СПГ в Катаре?

Это произошло после объявления перемирия в войне на Ближнем Востоке, о чем пишет Bloomberg.

Улучшение ситуации с безопасностью позволяет ограниченную деятельность. Поэтому на объекте проводятся необходимые работы по техническому обслуживанию перед запланированным перезапуском.

Частичное восстановление производства может начаться уже в ближайшие дни. Однако непонятно, как быстро удастся нарастить объемы.

Важно! Для полноценного восстановления экспорта необходимо, чтобы суда могли проходить через Ормузский пролив.

Завод в Рас-Лаффане не работает с начала марта, что повлекло глобальный дефицит газа. Повреждения в результате ракетного удара в прошлом месяце вывели из строя около 17% годовых экспортных мощностей Катара на срок до пяти лет. В то же время запуск других частей этого масштабного комплекса станет важным шагом к восстановлению.

Общая мощность предприятия составляет 77 миллионов тонн СПГ в год.

Цены на газ в Европе продолжили снижение после этой новости, упав почти на 20% – до около 43 евро за мегаватт-час.

Ранее на этой неделе два танкера со сжиженным газом из Катара отказались от попыток пройти через Ормузский пролив после того, как не смогли получить разрешение от иранских властей.

Хотя США и Иран договорились о перемирии в обмен на открытие пролива, детали остаются не до конца понятными, а позиции сторон полностью не согласованы,

– говорится в материале.

Напомним! В начале марта стало известно, что Катар прекратил выпуск СПГ из-за ударов двух иранских беспилотников. Об этом сообщили в Reuters.

