Крупнейший в мире завод СПГ: что Катар планирует в отношении него
- Катар планирует возобновить производство на крупнейшем в мире заводе по экспорту сжиженного природного газа в Рас-Лаффане после объявления перемирия на Ближнем Востоке.
- Завод не работает с марта из-за ракетного удара, повредившего 17% годовых экспортных мощностей.
Катар сейчас активно мобилизует инженеров и работников. Страна имеет целью восстановить производство на крупнейшем в мире заводе по экспорту сжиженного природного газа.
Что известно о крупнейшем заводе СПГ в Катаре?
Это произошло после объявления перемирия в войне на Ближнем Востоке, о чем пишет Bloomberg.
Улучшение ситуации с безопасностью позволяет ограниченную деятельность. Поэтому на объекте проводятся необходимые работы по техническому обслуживанию перед запланированным перезапуском.
Частичное восстановление производства может начаться уже в ближайшие дни. Однако непонятно, как быстро удастся нарастить объемы.
Важно! Для полноценного восстановления экспорта необходимо, чтобы суда могли проходить через Ормузский пролив.
Завод в Рас-Лаффане не работает с начала марта, что повлекло глобальный дефицит газа. Повреждения в результате ракетного удара в прошлом месяце вывели из строя около 17% годовых экспортных мощностей Катара на срок до пяти лет. В то же время запуск других частей этого масштабного комплекса станет важным шагом к восстановлению.
Общая мощность предприятия составляет 77 миллионов тонн СПГ в год.
Цены на газ в Европе продолжили снижение после этой новости, упав почти на 20% – до около 43 евро за мегаватт-час.
Ранее на этой неделе два танкера со сжиженным газом из Катара отказались от попыток пройти через Ормузский пролив после того, как не смогли получить разрешение от иранских властей.
Хотя США и Иран договорились о перемирии в обмен на открытие пролива, детали остаются не до конца понятными, а позиции сторон полностью не согласованы,
– говорится в материале.
Напомним! В начале марта стало известно, что Катар прекратил выпуск СПГ из-за ударов двух иранских беспилотников. Об этом сообщили в Reuters.
Что еще следует знать о ситуации с СПГ?
- Средства массовой информации писали 6 марта, что Катар, вероятно, впервые загрузил партии сжиженного природного газа после начала активных боевых действий на Ближнем Востоке. Речь шла о судне Al Ghashamiya и танкере Lebrethah.
- Через месяц – 6 апреля – стало известно, что два танкера из Катара пытаются прорваться через Ормузский пролив. Танкеры загрузились на экспортном заводе страны еще в конце февраля, но оставались на месте после начала активной фазы войны в Иране.