Крупнейший порт Европы готовится к возможному конфликту с Россией

Крупнейший порт Европы готовится к потенциальному конфликту с Россией. По запросу НАТО, порт Роттердама резервирует свои причалы для кораблей с военными грузами.

Порт Роттердама готовится к возможным боевым действиям с Россией

Кроме того, порт также планирует провести несколько учений из-за роста напряжения на континенте, передает 24 Канал со ссылкой на FT.

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Бодевин Симонс, исполнительный директор администрации Роттердамского порта, заявил, что порт координирует свои действия с соседним Антверпеном относительно того, как справиться с прибытием британских, американских и канадских транспортных средств и грузов,

– сообщает издание.

Симонс объяснил, что ожидается, что одно или несколько таких судов будут швартоваться в порту на несколько недель, четыре или пять раз в год. Однако местоположение может меняться.

Обратите внимание! Несколько раз в год в порту будут проводиться военные учения с высадкой морского десанта.