Новый порог для налоговой льготы: адвокат рассказал, почему большинство украинцев ее не получат

Государственная налоговая служба обнародовала предельный доход для получения налоговой социальной льготы в 2026 году. Однако, как поясняет адвокат Сергей Литвиненко, воспользоваться ею сможет лишь ограниченный круг работников, несмотря на повышение установленного лимита.

Кто может получить налоговую социальную льготу в 2026 году

Государственная налоговая служба напомнила, что в 2026 году предельный месячный доход для применения налоговой социальной льготы (НСЛ) составляет 4660 гривен, а ее размер – 1664 гривны. Адвокат Сергей Литвиненко в комментарии 24 Канала рассказал, что ПСП позволяет законно уменьшить базу налогообложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), однако на практике воспользоваться этим механизмом могут далеко не все.

По словам специалиста, право на льготу возникает только при соблюдении нескольких условий. Работник должен получать доход по трудовому договору, его зарплата не должна превышать установленный лимит, льгота применяется только по одному месту работы, а также необходимо подать соответствующее заявление работодателю.

Сергей Литвиненко Адвокат, управляющий партнер АО Winner Partners Новость ГНС не вводит никаких новых прав или изменений в механизме налогообложения. Речь идет лишь о техническом пересчете предельных сумм в соответствии с прожиточным минимумом на 2026 год.

Эксперт обращает внимание на главную проблему: минимальная заработная плата в 2026 году составляет 8647 гривен, что почти вдвое превышает установленный порог для применения ПНС. Из-за этого большинство работников, работающих полный рабочий день, автоматически теряют право на такую льготу.

Для кого льгота все же будет действовать

По словам Сергея Литвиненко, реально воспользоваться ПСП смогут прежде всего работники с неполной занятостью – например, те, кто работает на 0,25 или 0,5 ставки. Также право на льготу могут иметь люди, отработавшие неполный месяц из-за больничного, отпуска без сохранения зарплаты или увольнения в середине месяца.

Отдельные правила действуют для родителей или опекунов детей до 18 лет. Для одного из родителей предельный доход увеличивается пропорционально количеству детей. Например, при воспитании двух детей право на ПСП сохраняется при доходе до 9320 гривен, трех детей – до 13 980 гривен. В то же время для второго из родителей продолжает действовать стандартный лимит в 4660 гривен.

Адвокат также отмечает, что ПСП уменьшает только базу для начисления НДФЛ и не влияет на военный сбор или единый социальный взнос. Кроме того, право на льготу проверяется ежемесячно. Если работник, который обычно пользуется ПСП, получил премию или другую выплату, из-за которой его доход превысил 4660 гривен хотя бы на одну копейку, право на льготу за этот месяц полностью теряется.

По его словам, реальный практический эффект для большинства украинцев остается минимальным: "ПСП и в дальнейшем будет доступна преимущественно работникам с неполной занятостью, тем, кто отработал неполный месяц, а также отдельным категориям родителей с детьми".

Кстати, при покупке квартиры или дома к цене жилья добавляется еще один обязательный платеж – 1% в Пенсионный фонд. Впрочем, часть покупателей может законно не платить этот сбор, а в отдельных случаях уже уплаченные деньги можно вернуть.