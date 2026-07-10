Хто може отримати податкову соціальну пільгу у 2026 році

Державна податкова служба нагадала, що у 2026 році граничний місячний дохід для застосування податкової соціальної пільги (ПСП) становить 4660 гривень, а її розмір – 1664 гривні. Адвокат Сергій Литвиненко у коментарі 24 Каналу розповів, що ПСП дозволяє законно зменшити базу оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО), однак на практиці скористатися цим механізмом можуть далеко не всі.

За словами фахівця, право на пільгу виникає лише за дотримання кількох умов. Працівник має отримувати дохід за трудовим договором, його зарплата не повинна перевищувати встановлений ліміт, пільга застосовується лише за одним місцем роботи, а також необхідно подати відповідну заяву роботодавцю.

Сергій Литвиненко Адвокат, керуючий партнер АО Winner Partners Новина ДПС не запроваджує жодних нових прав чи змін у механізмі оподаткування. Йдеться лише про технічний перерахунок граничних сум відповідно до прожиткового мінімуму на 2026 рік.

Експерт звертає увагу на головну проблему: мінімальна заробітна плата у 2026 році становить 8647 гривень, що майже удвічі перевищує встановлений поріг для застосування ПСП. Через це більшість працівників, які працюють повний робочий день, автоматично втрачають право на таку пільгу.

Для кого пільга все ж працюватиме

За словами Сергія Литвиненка, реально скористатися ПСП зможуть насамперед працівники з неповною зайнятістю — наприклад, ті, хто працює на 0,25 або 0,5 ставки. Також право на пільгу можуть мати люди, які відпрацювали неповний місяць через лікарняний, відпустку без збереження зарплати або звільнення посеред місяця.

Окремі правила діють для батьків чи опікунів дітей до 18 років. Для одного з батьків граничний дохід збільшується пропорційно кількості дітей. Наприклад, при вихованні двох дітей право на ПСП зберігається за доходу до 9320 гривень, трьох дітей — до 13 980 гривень. Водночас для другого з батьків продовжує діяти стандартний ліміт у 4660 гривень.

Адвокат також наголошує, що ПСП зменшує лише базу для нарахування ПДФО і не впливає на військовий збір чи єдиний соціальний внесок. Крім того, право на пільгу перевіряється щомісяця. Якщо працівник, який зазвичай користується ПСП, отримав премію або іншу виплату, через яку його дохід перевищив 4660 гривень хоча б на одну копійку, право на пільгу за цей місяць повністю втрачається.

За його словами, реальний практичний ефект для більшості українців залишається мінімальним: "ПСП і надалі буде доступною переважно працівникам із неповною зайнятістю, тим, хто відпрацював неповний місяць, а також окремим категоріям батьків із дітьми".

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