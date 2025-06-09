9 июня, 10:45
Перемены наступили: кто возглавит "Газсети" теперь
Основні тези
- Сергей Скиба назначен новым главой компании "Газораспределительные сети Украины".
- Скиба планирует техническое переоснащение сетей, повышение надежности газоснабжения и поддержку военных и их семей.
Избран глава компании "Газораспределительных сетей Украины". Утверждена новая кандидатура была еще 6 июня 2025 года во время совместного заседания с командами филиалов компании.
Кто теперь возглавляет "Газсети"
Теперь главой "Газсетей" является Сергей Скиба, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".
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Среди основных приоритетов работы новоназначенного главы "Газсетей" – техническое переоснащение сетей, повышение надежности газоснабжения, формирование доверия к компании через прозрачные процессы и реальные изменения,
– сообщает "Нафтогаз".
Также Скиба будет уделять внимание следующим вопросам:
- социальные проблемы;
- поддержка военных и их семей;
- развитие и усиление ветеранских программ.
Вместе с командой будем налаживать процессы, повышать эффективность и фокусироваться на практических изменениях в работе компании.
Что нужно знать о Скибе?
Сергей Скиба в 2019 – 2020 годах возглавлял филиал "Укрбургаз" АО "Укргаздобыча". Уже с 2023 года он стал директором Житомирского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины". Также нужно отметить, что Скиба работал в ПАО "Укрнафта".