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9 июня, 10:45
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Перемены наступили: кто возглавит "Газсети" теперь

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Сергей Скиба назначен новым главой компании "Газораспределительные сети Украины".
  • Скиба планирует техническое переоснащение сетей, повышение надежности газоснабжения и поддержку военных и их семей.

Избран глава компании "Газораспределительных сетей Украины". Утверждена новая кандидатура была еще 6 июня 2025 года во время совместного заседания с командами филиалов компании.

Кто теперь возглавляет "Газсети"

Теперь главой "Газсетей" является Сергей Скиба, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Среди основных приоритетов работы новоназначенного главы "Газсетей" – техническое переоснащение сетей, повышение надежности газоснабжения, формирование доверия к компании через прозрачные процессы и реальные изменения,
– сообщает "Нафтогаз".

Также Скиба будет уделять внимание следующим вопросам:

  • социальные проблемы;
  • поддержка военных и их семей;
  • развитие и усиление ветеранских программ.
 

Сергей Скиба

Руководитель компании "Газораспределительные сети Украины"

Вместе с командой будем налаживать процессы, повышать эффективность и фокусироваться на практических изменениях в работе компании.

Что нужно знать о Скибе?


Сергей Скиба в 2019 – 2020 годах возглавлял филиал "Укрбургаз" АО "Укргаздобыча". Уже с 2023 года он стал директором Житомирского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины". Также нужно отметить, что Скиба работал в ПАО "Укрнафта".