Бесплатный проезд в общественном транспорте: кто имеет на него право
Источник:Бесплатная правовая помощь
Значительная часть украинцев имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Но на практике они часто сталкиваются с проблемами при пользовании этой льготой, что вызывает заслуженное недовольство.
Право на бесплатный проезд
В соответствии с Законом "Об автомобильном транспорте", перевозчики обязаны обеспечить льготную перевозку пассажиров на городских, пригородных и междугородных автобусных маршрутах.
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Законодательство запрещает перевозчикам безосновательно отказывать в льготной перевозке, предусматривая за такие действия ответственность. Также закон определяет механизм компенсации расходов перевозчикам за предоставление льготных перевозок.
Право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют следующие категории граждан:
- Участники боевых действий и лица, которые им приравнены;
- Инвалиды войны и лица, приравненные к инвалидам войны;
- Срочники и военнослужащие, которые получили инвалидность в зоне боевых действий;
- Родители, находящихся на иждивении у военнослужащих, погибших или пропавших без вести;
- Ветераны военной службы, работники органов внутренних дел, национальной полиции, налоговой милиции, пожарной охраны, уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, спецсвязи и защиты информации, СБУ, а также бывшие работники прокуратуры;
- Работники полиции и СБУ во время службы;
- Реабилитированные лица, которые получили инвалидность из-за репрессий;
- Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и лица, которые их сопровождают (один сопровождающий на человека);
- Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы I категории, ликвидаторы ЧАЭС II категории;
- Дети, имеющие инвалидность, связанную с ЧАЭС;
- Дети из многодетных семей;
- Дети в возрасте до 6 лет (без обеспечения отдельного места в транспорте).
Как обжаловать отказ в проезде
Если вам отказали в бесплатном проезде, надо:
- Записать название перевозчика и его контактную информацию, которая обычно расположена возле водителя.
- Отметить фамилию, имя и отчество водителя.
- Записать номер транспортного средства, время и название маршрута вашей поездки, а также сохранить билет как доказательство.
- В случае необходимости судебного разбирательства, собрать информацию о свидетелях происшествия.
Чтобы защитить свои права, вы можете обратиться:
- В полицию по номеру 102 в случае отказа в льготном проезде;
- В местное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
- В транспортный отдел городского совета;
- В Государственную службу Украины по безопасности на транспорте.
Если водитель требует оплату за проезд, игнорируя право на льготы, вызовите полицию.