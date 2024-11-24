Кто из украинцев может получить 10 окладов при выходе на пенсию
Часть украинцев имеет право на получение 10 окладов при выходе на пенсию. Это специальная выплата для работников определенных отраслей.
Кто имеет право на такую выплату
На эту выплату влияет и количество приобретенного стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина № 909 от 4 ноября 1993 года "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".
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Обратите внимание! Такая выплата предоставляется гражданам, которые ранее не получали пенсию.
Для определения размера денежной помощи учитывается месячный размер пенсии, исчисленный согласно статьям 27 и 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", по состоянию на день ее назначения,
– говорится в сообщении ПФУ.
Эта выплата доступна работникам таких заведений:
- военные общеобразовательные учреждения;
- школы-клиники;
- детские воспитательные и воспитательно-трудовые колонии;
- детские дома;
- высшие учебные заведения I – II уровней аккредитации;
- общеобразовательные школы;
- дошкольные учебные заведения всех типов;
- контрольно-аналитические лаборатории;
- внешкольные учебные заведения;
- библиотеки (если речь идет о библиотекарях и заведующих);
- художественные, музыкальные школы и так далее.
Обратите внимание! Для получения этой выплаты лицо должно приобрести такое минимальное количество стажа: 35 лет – для мужчин и 30 лет – для женщин.