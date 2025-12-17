"Тринадцатая" пенсия 2025 года: кто имеет право ее получить

Так называемая тринадцатая пенсия в Украине – деньги от государства, на которые могут рассчитывать родственники в случае смерти пенсионера. Получить их могут родные, проживавшие вместе с умершим.

Что такое "тринадцатая" пенсия?

"Тринадцатой" называют недополученную пенсию, которая принадлежала пенсионеру, однако не была выплачена из-за его смерти. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Государство прекращает выплачивать пенсию в случае смерти пенсионера, однако последнюю неполученную выплату могут получить родственники умершего. На ее получение претендуют:

члены семьи пенсионера, которые проживали вместе с ним на день его смерти;

нетрудоспособные члены семьи, которые находились на его иждивении.

По данным ПФУ, недополученную пенсию выплачивают по месяц смерти включительно.

Заметим! Если недополученная пенсия вошла в состав наследства, для ее получения нужно предоставить не только документ на удостоверение личности заявителя и свидетельство о смерти, но и свидетельство о праве на наследство.

Для получения пенсии умершего, назначенной по закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, нужно обратиться в Пенсионный фонд не позднее чем через 6 месяцев после смерти пенсионера.

Как подать заявление на выплату неполученной пенсии?

Пенсионный фонд Украины принимает заявления на выплату недополученной пенсии в двух формах. Обращаться можно лично и дистанционно:

в сервисных центрах Пенсионного фонда;

через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Выплату заявителю зачислят на банковский счет. В случае его отсутствия деньги можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка" во всех отделениях Ощадбанка. Для этого нужно показать паспорт и идентификационный код.

Какие документы нужны для получения выплаты?

Для получения пенсии умершего родные должны подготовить перечень документов. Он одинаков для личного и дистанционного способов обращения.

Что нужно подавать в Пенсионный фонд:

заявление на получение выплаты;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

свидетельство о смерти пенсионера;

документы, удостоверяющие родственные отношения с умершим;

реквизиты банковского счета;

паспорт и другие документы, подтверждающие проживание заявителя с пенсионером на день его смерти.

Важно! Нетрудоспособные члены семьи умершего пенсионера должны подать документы в подтверждение пребывания на его иждивении.

