Кому предоставляется эта выплата

Такая помощь предоставляется пенсионерам, проживающих в зоне активных или потенциальных боевых действий. При этом, их пенсия должна быть меньше чем 3 250 гривен.

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Также важным условием для получения этой доплаты является то, что лицо не получало с 1 марта 2023 года дополнительных выплат от международных организаций, а также денежной помощи для переселенцев.

Размер этой помощи определяется индивидуально. Выплата равна разнице между 3 250 гривнами и суммой пенсии.

Возьмем к примеру пенсионера, получающего 3 тысячи гривен. В таком случае, его надбавка составит 250 гривен.

Выплата начисляется автоматически. Ее получают пенсионеры, что согласно реестрам, подпадают под указанные требования.

Обратите внимание! Эта помощь будет предоставляться до конца 2024 года.