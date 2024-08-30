Кому надається ця виплата

Така допомога надається пенсіонерам, які проживають у зоні активних чи потенційних бойових дій. При цьому, їхня пенсія має бути меншою ніж 3 250 гривень.

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Також важливою умовою для отримання цієї доплати є те, що особа не отримувала з 1 березня 2023 року додаткових виплат від міжнародних організацій, а також грошової допомоги для переселенців.

Розмір цієї допомоги визначається індивідуально. Виплата рівна різниці між 3 250 гривнями та сумою пенсії.

Візьмемо до прикладу пенсіонера, що отримує 3 тисячі гривень. У такому випадку, його надбавка складе 250 гривень.

Виплата нараховується автоматично. Її отримують пенсіонери, що згідно з реєстрами, підпадають під вказані вимоги.

Зверніть увагу! Ця допомога надаватиметься до кінця 2024 року.