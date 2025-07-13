Для каких пенсионеров действует льгота на коммунальные услуги: список соответствующих профессий

Некоторые пенсионеры могут не платить за коммунальные услуги. Это им может покрыть льгота, которая может быть в размере 100% от стоимости коммунальных услуг. Однако для этого нужно иметь соответствующую профессиональную специализацию.

Какие профессии пенсионеров влияют на льготу?

Известно, что кроме оплаты коммунальных услуг пенсионеры еще могут воспользоваться правом на покупку твердого печного топлива и сжиженного газа, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В соответствии с условиями, льготой могут воспользоваться пенсионеры, проживающие в сельской местности и работавшие когда-то по такой специальности:

педагогический работник,

работник медицины,

фармацевт,

специалист по защите растений,

библиотекарь,

работник музея,

работник учреждения культуры, образования государственной или коммунальной формы собственности,

работник сферы культуры.

Поэтому, эти пенсионеры могут подать заявку на получение льготы в сервисном центре ПФУ, через представителя органа самоуправления или онлайн.

Для этого нужно подготовить справку, подтверждающую проживание в сельской местности, и документ, удостоверяющий право на льготу.

Обратите внимание! Льгота предоставляется в случае, если за последние полгода средний доход семьи за месяц в расчете на одного человека не превышает 3 760 гривен.