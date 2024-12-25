Пенсионеров освободили от уплаты налога: что известно

Лиц, получающих пенсию по возрасту, освободили от уплаты одного из налогов. Речь идет о налогообложении земли.

Кто может не платить земельный налог

Пенсионеры могут не платить земельный налог, если их участок соответствует определенным нормам, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС.

Читайте также Не повлияют на получение помощи: какую прибыль не учитывают при начислении субсидии

Сейчас лимиты для земельного участка следующие:

участок до 2 гектаров может быть использован для ведения личного сельского хозяйства;

может быть использован для ведения личного сельского хозяйства; до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

– для индивидуального дачного строительства; до 0,12 гектара – для садоводства;

– для садоводства; до 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;

– для строительства индивидуальных гаражей; до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах;

– для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах; до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;

– для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа; до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах.

Какие еще льготы могут получить пенсионеры

Пенсионеры могут не платить за проезд в некоторых видах городского транспорта. Например, в троллейбусе. Также пенсионеры имеют возможность не оплачивать проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения (электричках).

Украинцам на пенсии доступны другие льготы:

бесплатная или с большой скидкой юридическая помощь;

скидка 100% на оплату коммуналки для представителей определенных профессий, проживающих в сельской местности (узнать, кто именно имеет право на такую льготу вы можете здесь).

Обратите внимание! Чтобы уменьшить размер коммуналки, пенсионеры могут оформить субсидию.