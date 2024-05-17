Кому пересчитают пенсии

Процесс перерасчета пенсий начался 1 апреля, с учетом надбавок за дополнительный стаж, который был получен недавно.

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Пенсионеры, которые вышли на пенсию по выслуге лет и впоследствии приобрели дополнительный страховой стаж, имеют право на перерасчет своих пенсионных выплат. Если после выхода на пенсию они продолжили работать и достигли пенсионного возраста, их пенсии могут быть пересчитаны на основе нового приобретенного страхового стажа.

Кому пересчитают пенсию:

По информации ПФУ, пенсии будут автоматически увеличены для тех, кто продолжил работать после последнего перерасчета и приобрел 24 месяца страхового стажа на 1 марта 2024 года.

Кроме того, перерасчет состоится для тех, кто отработал менее 24 месяцев, но уже прошло два года с момента назначения или последнего перерасчета пенсии.

Обратите внимание! Надбавка за каждый год дополнительного стажа составляет 23,61 гривны. Эта сумма связана с уровнем прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, который сейчас составляет 2 361 гривну.

Доплаты к пенсии

Пенсионеры, достигшие 70 лет, имеют право на получение дополнительных возрастных надбавок. Важным условием для получения этой доплаты является то, что размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривен.

Размеры возрастных надбавок следующие:

для пенсионеров от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет и старше – 570 гривен.

Эти надбавки начисляются автоматически в месяц рождения пенсионера, без необходимости личного обращения в Пенсионный фонд.