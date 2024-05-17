Кому перерахують пенсії
Процес перерахунку пенсій розпочався 1 квітня, з урахуванням надбавок за додатковий стаж, який був здобутий нещодавно.
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Пенсіонери, які вийшли на пенсію за вислугу років і згодом набули додаткового страхового стажу, мають право на перерахунок своїх пенсійних виплат. Якщо після виходу на пенсію вони продовжили працювати й досягли пенсійного віку, їх пенсії можуть бути перераховані на основі нового набутого страхового стажу.
Кому перерахують пенсію:
- За інформацією ПФУ, пенсії будуть автоматично збільшені для тих, хто продовжив працювати після останнього перерахунку та набув 24 місяців страхового стажу на 1 березня 2024 року.
- Крім того, перерахунок відбудеться для тих, хто відпрацював менше ніж 24 місяці, але вже минуло два роки з моменту призначення або останнього перерахунку пенсії.
Доплати до пенсії
Пенсіонери, які досягли 70 років, мають право на отримання додаткових вікових надбавок. Важливою умовою для отримання цієї доплати є те, що розмір пенсії має не перевищувати 10 340,35 гривень.
Розміри вікових надбавок такі:
- для пенсіонерів від 70 до 74 років – 300 гривень;
- від 75 до 79 років – 456 гривень;
- від 80 років і старше – 570 гривень.
Ці надбавки нараховуються автоматично у місяць народження пенсіонера, без необхідності особистого звернення до Пенсійного фонду.