Кому перерахують пенсії

Процес перерахунку пенсій розпочався 1 квітня, з урахуванням надбавок за додатковий стаж, який був здобутий нещодавно.

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Пенсіонери, які вийшли на пенсію за вислугу років і згодом набули додаткового страхового стажу, мають право на перерахунок своїх пенсійних виплат. Якщо після виходу на пенсію вони продовжили працювати й досягли пенсійного віку, їх пенсії можуть бути перераховані на основі нового набутого страхового стажу.

Кому перерахують пенсію:

За інформацією ПФУ, пенсії будуть автоматично збільшені для тих, хто продовжив працювати після останнього перерахунку та набув 24 місяців страхового стажу на 1 березня 2024 року.

Крім того, перерахунок відбудеться для тих, хто відпрацював менше ніж 24 місяці, але вже минуло два роки з моменту призначення або останнього перерахунку пенсії.

Зауважте! Надбавка за кожен рік додаткового стажу складає 23,61 гривні. Ця сума пов’язана з рівнем прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, який зараз становить 2 361 гривню.

Доплати до пенсії

Пенсіонери, які досягли 70 років, мають право на отримання додаткових вікових надбавок. Важливою умовою для отримання цієї доплати є те, що розмір пенсії має не перевищувати 10 340,35 гривень.

Розміри вікових надбавок такі:

для пенсіонерів від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років і старше – 570 гривень.

Ці надбавки нараховуються автоматично у місяць народження пенсіонера, без необхідності особистого звернення до Пенсійного фонду.