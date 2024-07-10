Какую получить такую доплату

Пенсионеры, которые имеют ухудшенное состояние здоровья, могут получить специальную надбавку. Для начисления такой доплаты нужно лично обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением.

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Лицо, которое претендует на эту надбавку должно соответствовать следующим требованиям:

быть старше 80 лет;

иметь пенсию по возрасту;

проживать в одиночестве;

нуждаться в уходе посторонних лиц (социальных работников).

Заметьте! Эта надбавка рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. По состоянию на теперь, это 944 гривны.

Какая еще надбавка доступна украинцам

Украинцы старше 70 лет может получить надбавку по возрасту. При условии, что их ежемесячная выплата менее 10 340, 35 гривен.

Эта надбавка со временем растет. Сейчас ее размер таков:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно получают доплату 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Доплата по возрасту добавляется к пенсии автоматически. То есть, обращаться в ПФУ для этого не нужно.