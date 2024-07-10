Яку отримати таку доплату

Пенсіонери, які мають погіршений стан здоров'я, можуть отримати спеціальну надбавку. Для нарахування такої доплати потрібно особисто звернутись у ПФУ із відповідною заявою.

Читайте також Чи потрібно платити за пологи в Україні: державні гарантії

Особа, яка претендує на цю надбавку має відповідати таким вимогам:

бути старше 80 років;

мати пенсію за віком;

проживати на самоті;

потребувати догляду сторонніх осіб (соціальних працівників).

Зауважте! Ця надбавка розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на тепер, це 944 гривні.

Яка ще надбавка доступна українцям

Українці старше 70 років може отримати надбавку за віком. За умови, що їхня щомісячна виплата менш як 10 340, 35 гривень.

Ця надбавка з часом зростає. Зараз її розмір такий:

пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують доплату 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Доплата за віком додається до пенсії автоматично. Тобто, звертатись у ПФУ для цього непотрібно.