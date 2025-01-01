Смогут ли пенсионеры ездить в транспорте бесплатно с 1 января 2025 года

Для украинских пенсионеров действуют разнообразные льготы. В частности, бесплатный проезд в некоторых видах транспорта.

Будет ли действовать льгота на проезд в 2025 году

Бесплатный проезд будет действовать для пенсионеров и в 2025 году. Эта льгота распространяется только на определенные виды транспорта, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

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Право на бесплатный проезд предоставляется при наличии удостоверения установленного образца или справки, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезд – также электронного билета, который зарегистрирован в указанной системе и выдается на бесплатной основе,

– говорится в постановлении Кабмина.

В каком транспорте пенсионеры могут ездить бесплатно:

городском транспорте общего пользования (троллейбусы и автобусы, а вот на такси и метро эта льгота не распространяется);

пригородном железнодорожном транспорте (электрички).

Обратите внимание! На междугородный железнодорожный транспорт льгота не распространяется.