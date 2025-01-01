Чи буде діяти пільга на проїзд у 2025
Безоплатний проїзд буде діяти для пенсіонерів і у 2025 році. Ця пільга поширюється лише на певні види транспорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".
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Право на безплатний проїзд надається за наявності посвідчення встановленого зразка чи довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який зареєстрований у зазначеній системі і видається на безоплатній основі,
– йдеться в постанові Кабміну.
У якому транспорті пенсіонери можуть їздити безоплатно:
- міському транспорті загального користування (тролейбуси та автобуси, а от на таксі і метро ця пільга не поширюється);
- приміському залізничному транспорті (електрички).
Зверніть увагу! На міжміський залізничний транспорт пільга не поширюється.