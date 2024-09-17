Повышение налогов в Украине: кто не платит военный сбор
17 сентября 2024, 17:49Читати новину українською
Рада в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий рост налогов, в частности, военного сбора. Впрочем, некоторые категории украинцев освобождаются от уплаты этого налога вообще.
Кто может не платить военный сбор
Согласно проекту, военный сбор вырастет с 1,5% до 5%. Кроме того, для физических лиц-предпринимателей первой и второй групп налоги также увеличатся.
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Впрочем, некоторые категории граждан вообще не платят военный сбор. 9 июля 2022 года президент подписал закон, принятый парламентом в июне, который освобождает от уплаты военного сбора военнослужащих:
- Вооруженных Сил Украины;
- Национальной гвардии;
- Службы безопасности Украины;
- Службы внешней разведки;
- Государственной пограничной службы;
- работников Министерства внутренних дел;
- Управления государственной охраны;
- Государственной службы специальной связи;
- других легальных военных формирований.
Все остальные категории граждан от уплаты военного сбора не будут освобождаться.