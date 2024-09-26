Помощь военнослужащим в размере 100 тысяч: кто может ее получить

Украинские военнослужащие, которые были освобождены из плена, имеют право на единовременную государственную выплату в 100 тысяч гривен. Это право также распространяется на семьи пленных бойцов.

Кто имеет право на выплату

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, помощь предоставляется после решения Комиссии, подтверждающего факт пребывания в плену.

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В состав комиссии входят представители государственных органов и профильных общественных организаций.

Министерство реинтеграции предоставляет ежегодную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен:

для бывших пленных за каждый год их пребывания в плену;

членам семей бойцов, которые до сих пор находятся в плену.

Для получения этой помощи необходимо обратиться в Минреинтеграции. Ведомство предлагает подробный алгоритм действий, который можно найти по ссылке на их официальном ресурсе.

Как подать заявление на выплату

Для подачи заявления об установлении факта лишения личной свободы и получения государственной денежной помощи необходимо оформить два документа:

Заявление об установлении факта лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Этот документ подается в Комиссию при Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий, которая занимается установлением факта пребывания граждан в плену. Заявление о получении государственной денежной помощи. После подтверждения факта пребывания в плену, граждане могут подать это заявление на выплату единовременного пособия в размере 100 тыс. грн.

Для уточнения информации или получения консультации по государственной помощи можно обратиться по следующим номерам: