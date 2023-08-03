Как украинцам выйти на пенсию в 45 лет

Пенсия по выслуге лет – это возможность для некоторых категорий населения выйти на законный отдых раньше. Кто может рассчитывать на такие льготы, рассказываем дальше.

Как выйти на пенсию раньше

Украинцы имеют возможность выйти раньше на пенсию, благодаря выслуге лет. Однако эта опция доступна не всем.

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Кто сможет досрочно выйти на пенсию:

артисты, если их рабочий стаж составляет от 20 до 35 лет;

механизаторы или докеры-механизаторы, работающие на погрузочно-разгрузочных работах в портах, а также рабочие локомотивных бригад могут выйти на пенсию при наличии стажа не менее 26 лет и 6 месяцев;

работники учреждений здравоохранения и образовательных учреждений, если их стаж минимум 26 лет и 6 месяцев;

перевозчики, рабочие локомотивных бригад: обеспечивающие функционирование и безопасность на железнодорожном транспорте и метрополитенах, несмотря на стаж, могут выйти на пенсию в возрасте 50 лет – женщины и 55 лет – мужчины;

те, кто осуществляет управление воздушным движением, должны иметь стаж 20 лет, чтобы выйти на пенсию: мужчины – в 50 лет, а женщины – 45 лет.

То есть, такие льготы получают те специальности, чьи жизнь и здоровье терпят сильное поражение в течение всего времени работы.

Какие пенсии у украинцев сейчас

Уровень пенсий в Украине остается низким. Минимальная сумма выплат, которую получают украинские пенсионеры, если они не работают – 2100 гривен.

В марте 2023 года произошла индексация выплат для некоторых категорий пенсионеров, после которой размер минимальной пенсии для определенных неработающих лиц вырос с 2 100 до 2 520 гривен.

Размер пенсий в 2023 году

10,4% – от 10 000 гривен;

15% – от 4 001 до 5 000 гривен;

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.

Согласно статистике, больше всего в Украине пенсионеры получают именно минимальную пенсию. Однако в правительстве заявили, что повышения выплат не планируется до конца года.