Вы будете удивлены: кто не сможет получить 10 окладов при выходе на пенсию

В Украине некоторые пенсионеры имеют право на получение пенсионной выплаты в размере десяти месячных пенсий. Речь идет в частности о работниках сферы образования.

Кто не сможет получить десять пенсий сразу

Они должны были работать на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет, и выходить на пенсию по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О пенсионном обеспечении" и Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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На выплату имеют право работники таких учреждений:

общеобразовательные школы, военные общеобразовательные учреждения, музыкальные и художественные школы;

межшкольные учебно-производственные комбинаты;

детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;

высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные учебные заведения.

Обратите внимание! Они также должны иметь соответствующий страховой стаж: для мужчин – 35 лет, а для женщин – 30 лет.

Кто не сможет получить десять пенсий сразу

Согласно действующему законодательству, десять пенсий не смогут получить люди, отвечающие подобным критериям: