ПФУ может приостановить выплату пенсии и субсидии: названы основные причины

В последнее время вокруг пенсий и субсидий появилось немало слухов. Рассказываем, в каких случаях государство действительно может пересмотреть выплаты, а когда волноваться не стоит.

Когда пенсию могут приостановить

Государственные выплаты не всегда назначаются бессрочно. Если изменяются обстоятельства, от которых зависит право на пенсию или субсидию, Пенсионный фонд может приостановить, пересчитать или даже прекратить их выплату.

Однако далеко не все распространенные среди украинцев опасения действительно имеют под собой основания. Ведь сам по себе выезд за границу не означает потери пенсии. Впрочем, выплаты могут приостановить, если пенсионер длительное время не пользуется пенсионным счетом, не проходит обязательную идентификацию или не подтверждает, что жив.

Обратите внимание! После выполнения необходимых процедур начисление пенсии возобновляется.

Почему можно лишиться субсидии

С субсидиями ситуация иная. Основанием для пересмотра или прекращения помощи могут стать изменения, о которых получатель не сообщил в Пенсионный фонд.

Например, если член домохозяйства более 60 дней находится за границей, но эта информация не была подана в ПФУ, субсидию могут пересчитать или отменить. Если же сообщить об этом вовремя, таких последствий обычно удается избежать.

Какие покупки могут лишить права на помощь

Пенсионный фонд также проверяет значительные финансовые расходы. Если в течение года человек совершил покупку на сумму свыше 100 тысяч гривен, это может повлиять на право на получение субсидии.

Речь идет, в частности, о приобретении автомобиля, дорогой техники, драгоценностей или других ценных товаров. В то же время закон предусматривает исключения, например, для расходов на лечение, образование или приобретение жилья за средства от продажи единственного жилого помещения.

Проверяют ли депозиты и переводы из-за рубежа

При назначении субсидии учитываются не только расходы, но и финансовое положение семьи.

Регулярные денежные переводы от родственников из-за рубежа могут быть учтены как доход домохозяйства. Кроме того, на решение о предоставлении субсидии могут повлиять банковские депозиты на сумму свыше 100 тысяч гривен или единовременная покупка иностранной валюты или драгоценных металлов на такую же сумму.

Что нужно сделать, чтобы не лишиться выплат

Как мы писали ранее, лучший способ избежать проблем с государственными выплатами – своевременно сообщать в Пенсионный фонд об изменениях, которые могут повлиять на право на получение пенсии или субсидии.