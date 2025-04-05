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5 апреля, 12:30
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Бесплатные коммунальные услуги для пенсионеров: кого освободили от уплаты

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Пенсионеры, проживающие в сельской местности и работавшие в определенных сферах, таких как образование, медицина, библиотеки, могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг.
  • Для получения льготы пенсионер должен иметь не менее трех лет стажа в этой сфере, а среднемесячный доход семьи не должен превышать 4 240 гривен на одного человека.

Многие украинские пенсионеры вынуждены экономить, но некоторые из них имеют право на льготы. Кто может воспользоваться такими привилегиями в 2025 году, читайте далее.

Какие пенсионеры могут не платить коммуналку

Пенсионеры, которые живут в сельской местности и до выхода на пенсию работали в определенных сферах, могут получить 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, передает 24 Канал со ссылкой на постановление КМУ №389.

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Полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также право на бесплатное получение топлива для отопления и газа по нормам имеют пенсионеры, которые ранее работали в таких сферах, как:

  • образование;
  • музейное дело;
  • библиотеки;
  • медицина;
  • фармацевтика;
  • культурные и образовательные учреждения;
  • сфера защиты растений.

Как получить пенсионеру льготу

Чтобы получить такую льготу, необходимо иметь не менее трех лет стажа в этой сфере в сельской местности и занимать соответствующую должность на момент выхода на пенсию.

Обратите внимание! Кроме того, среднемесячный доход семьи льготника не должен превышать 4 240 гривен на одного человека.

Стоит отметить, что льгота предоставляется сроком на один год с момента обращения и касается только самого пенсионера, без распространения на членов его семьи. Подать заявление на получение льготы можно несколькими способами:

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • через представителя местной власти;
  • онлайн на веб-портале Пенсионного фонда;
  • через мобильное приложение "Пенсионный фонд";
  • через портал "Дія".

Какие документы нужны для оформления льготы

Для оформления льготы необходимо подать документы, подтверждающие проживание в сельской местности, а также справку о праве на льготу. Ее выдает соответствующий орган образования, здравоохранения, культуры или администрация учреждения, где работал пенсионер.