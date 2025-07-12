12 июля, 12:27
Бесплатная растаможка авто: у каких украинцев есть на это право
Основні тези
- Нулевая растаможка авто в Украине действует только для автомобилей, которые ввозятся в интересах ВСУ.
- Все остальные граждане должны платить НДС, акцизный налог и пошлину при ввозе автомобилей.
Сначала полномасштабного вторжения власти Украины ввели нулевую растаможку для всех автомобилей. Однако впоследствии эту норму отменили. В то же время эти изменения не коснулись некоторых граждан.
Кому можно не платить за растаможку авто
На сегодня не платить пошлины могут только те, кто везет автомобили из-за границы в интересах ВСУ. Об этом говорится в пункте 197.11 Налогового кодекса Украины, передает 24 Канал.
Читайте также Какие льготы имеют жены участники боевых действий в 2025 году
Правила, по которым нужно импортировать машину:
- Автомобили должны быть импортированы по запросу военнослужащих или определенной воинской части. А пользоваться автомобилем в собственных нуждах запрещено.
- Покупателем, по документам, должна быть отечественная общественная организация или благотворительный фонд.
- Для пересечения границы нужно документы, а именно – специальную декларацию для вывоза гуманитарной помощи с территории Евросоюза и ID-номер.
Как ввести авто из-за границы для собственных целей
Все остальные граждане должны будут оплатить НДС, акцизный налог и пошлину при ввозе автомобилей в Украину. Процесс растаможки таков:
- Во время самостоятельного растаможивания стоит при покупке оформить договор купли-продажи и получить технический паспорт на транспортное средство.
- Затем следует подать предварительно таможенную декларацию в таможенный орган, где будет осуществляться оформление. Этот документ необходим для ввоза автомобиля на территорию Украины.
- Не забывайте о перечислении денежного залога, которая соответствует полной стоимости растаможки и должна быть перечислена на счет таможни.
- Во время пересечения границы возможно придется доплачивать средства из-за изменения курса или стоимости автомобиля.
- После этого автомобиль получает сертификат, подтверждающий соответствие транспортного средства требованиям Украины.
- Завершающим этапом таможенного оформления является заполнение таможенной декларации.
- Уже в Украине авто нужно зарегистрировать в соответствующих органах.