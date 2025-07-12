Бесплатная растаможка авто: у каких украинцев есть на это право

Сначала полномасштабного вторжения власти Украины ввели нулевую растаможку для всех автомобилей. Однако впоследствии эту норму отменили. В то же время эти изменения не коснулись некоторых граждан.

Кому можно не платить за растаможку авто

На сегодня не платить пошлины могут только те, кто везет автомобили из-за границы в интересах ВСУ. Об этом говорится в пункте 197.11 Налогового кодекса Украины, передает 24 Канал.

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Правила, по которым нужно импортировать машину:

Автомобили должны быть импортированы по запросу военнослужащих или определенной воинской части. А пользоваться автомобилем в собственных нуждах запрещено.

Покупателем, по документам, должна быть отечественная общественная организация или благотворительный фонд.

Для пересечения границы нужно документы, а именно – специальную декларацию для вывоза гуманитарной помощи с территории Евросоюза и ID-номер.

Как ввести авто из-за границы для собственных целей

Все остальные граждане должны будут оплатить НДС, акцизный налог и пошлину при ввозе автомобилей в Украину. Процесс растаможки таков: