Могут ли украинцы отказаться от счетчиков на воду

Водоканалы могут устанавливать общедомовые счетчики воды, но жители имеют право отказаться от их установки при определенных условиях. Это право предусмотрено законодательством.

Можно ли отказаться от установки счетчика на воду

Согласно Закону Украины "О питьевой воде, питьевое водоснабжение и водоотвод", предприятия водоснабжения имеют право устанавливать приборы учета. В то же время водоканалы должны заранее уведомить жителей дома о намерении осуществить установку, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Впрочем, жители имеют два варианта по установке счетчиков воды:

Согласиться на установку счетчика водоканалом по предложенным условиям.

Организовать установку счетчика самостоятельно. Для этого нужно провести собрание жителей, оформить протокол решения и подать его в водоканал для согласования.

Важно также соблюдать все нормы законодательства при установке счетчика.