Некоторые украинцы могут остаться без пенсий: как возобновить выплаты

18 ноября 2023, 11:37
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Источник:

ВРУ

Есть ряд причин, по которым пенсионеров в Украине могут лишить выплат. Почему лишают пенсии и как действовать в этой ситуации — дальше по тексту.

Почему отменяют выплаты

Причины для отмены пенсий указаны в Законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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Оснований для такого решения может быть несколько:

  • если пенсия назначена из документов, содержащих недействительные сведения;

  • если пенсионер проживает за границей;

  • если пенсионер не получал назначенную пенсию в течение 6 месяцев;

  • в других случаях, предусмотренных законом.

Как восстановить пенсию

Чтобы возобновить пенсию, нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда. После выяснения обстоятельств и наличия условий восстановления выплаты в течение 10 дней выплаты возобновят.

Какие пенсии получают в Украине

Сейчас пенсионеры в Украине получают следующие выплаты:

  • 0,6% имеют выплаты до 2 000 гривен.
  • 10,4% – более 10 000 гривен.
  • 15% – от 4001 до 5000 гривен.
  • 21,3% – от 3001 до 4000 гривен.
  • 23,2% – от 5001 до 10000 гривен.
  • 29,5% – от 2001 до 3000 гривен.
Напомним! Последняя индексация пенсионных выплат произошла в марте 2023 года. Впрочем, некоторые украинцы смогут получить надбавки в ноябре.

 

Автор: Дарія Подвишенна