Субсидии на дрова уже выплачивают: кто может получить средства

Украинцы могут получить финансовую помощь на приобретение дров, угля или другого твердого топлива. Такая поддержка предусмотрена для тех, кто не имеет централизованного отопления и не использует газ или электроэнергию для обогрева жилья.

Кому доступна льгота

Эти категории граждан также могут претендовать на субсидии или льготы для оплаты коммунальных услуг, включая электроэнергию, водоснабжения и вывоза мусора, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Право на жилищную субсидию для покупки твердого топлива имеют семьи с низкими доходами, которые не могут самостоятельно оплачивать расходы на отопление.

Льготы на приобретение твердого топлива доступны для отдельных категорий граждан, в частности:

ветеранов войны;

лиц, пострадавших от Чернобыльской катастрофы;

многодетных семей и других.

Как получить субсидию

Жилищную субсидию или льготу для покупки дров или печного топлива можно получить только один раз в год при условии личного обращения.

Обратите внимание! Для назначения субсидии необходимо подать заявление и декларацию.

Для получения льготы следует подать заявление, а в случае необходимости – справку о наличии печного отопления в жилом помещении.

Дополнительная поддержка для домохозяйств

Домохозяйства, которые получают субсидии или льготы на приобретение твердого топлива, могут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь. Эта поддержка выплачивается один раз в течение отопительного сезона.

Заметьте! Размер такой помощи определяется индивидуально, в зависимости от начисленной суммы субсидии или льгот. Если субсидию или льготу на твердое топливо уже назначено в 2024 году, дополнительную помощь начисляют автоматически на основе имеющейся информации, без необходимости обращений.

В то же время те, кто еще не подал заявление на льготу или субсидию в 2024 году, но нуждается в помощи, могут обратиться в Пенсионный фонд до конца года. После оформления субсидии или льготы дополнительная поддержка будет начислена автоматически.