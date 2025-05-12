Досрочный выход на пенсию: кто может выйти на заслуженный отдых в 45 лет

Многие украинцы могут выйти на пенсию досрочно, то есть в возрасте 45 лет. Но только при условии, что они соответствуют определенным критериям.

Кто может выйти на пенсию в 45 лет

Речь идет в частности об определенном стаже и месте работы, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О пенсионном обеспечении".

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Например, украинские женщины могут выйти на пенсию по достижении 45 лет, если они:

имеют не менее 15 лет страхового стажа;

из этих лет труда не менее 7 лет 6 месяцев отработаны на тяжелых работах или во вредных условиях.

Обратите внимание! В то же время мужчины могут выйти на пенсию только после 50 лет. Требования к стажу у них тоже несколько иные: не менее 20 лет страхового стажа, и из них не менее 10 лет на указанных работах.