Платить будут даже пенсионеры: кого лишат бесплатного проезда
- Пенсионеры могут пользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте при наличии пенсионного удостоверения.
- Бесплатный проезд не распространяется на такси, маршрутки, метро, междугородние автобусы и поезда дальнего следования.
Хотя большинство пенсионеров пользуются общественным транспортом бесплатно, эта льгота действует не для всех. В некоторых случаях людям пожилого возраста придется оплачивать проезд самостоятельно.
Кто не имеет права на льготный проезд
Пенсионеры в Украине могут пользоваться рядом льгот, в частности бесплатным проездом в большинстве видов общественного транспорта. Такое право закреплено постановлением Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", сообщает 24 Канал.
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Бесплатный проезд пенсионерам доступен только при наличии пенсионного удостоверения. Если его нет при себе, даже пенсионеру придется оплатить проезд.
Какие виды транспорта бесплатные для пенсионеров
В соответствии с действующими правилами, пенсионеры могут бесплатно пользоваться троллейбусами, трамваями, городскими автобусами (кроме междугородних маршрутов) и пригородными электричками.
Однако за поездки в такси, маршрутках, метро, междугородних автобусах и поездах дальнего следования им придется платить.