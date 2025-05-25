Платить будут даже пенсионеры: кого лишат бесплатного проезда

Хотя большинство пенсионеров пользуются общественным транспортом бесплатно, эта льгота действует не для всех. В некоторых случаях людям пожилого возраста придется оплачивать проезд самостоятельно.

Кто не имеет права на льготный проезд

Пенсионеры в Украине могут пользоваться рядом льгот, в частности бесплатным проездом в большинстве видов общественного транспорта. Такое право закреплено постановлением Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", сообщает 24 Канал.

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Бесплатный проезд пенсионерам доступен только при наличии пенсионного удостоверения. Если его нет при себе, даже пенсионеру придется оплатить проезд.

Какие виды транспорта бесплатные для пенсионеров

В соответствии с действующими правилами, пенсионеры могут бесплатно пользоваться троллейбусами, трамваями, городскими автобусами (кроме междугородних маршрутов) и пригородными электричками.

Однако за поездки в такси, маршрутках, метро, междугородних автобусах и поездах дальнего следования им придется платить.