Вы могли это пропустить: кто из украинцев не получит денежных выплат ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости Украины некоторые люди могут получить разовую денежную помощь. Ее выплатят до 24 августа текущего года.

Кто не сможет получить деньги ко Дню Независимости

Средства предусматриваются для украинцев, отвечающих определенным критериям, передает 24 Канал со ссылкой на представителя Кабмина в ВРУ Тараса Мельничука.

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Наибольшие суммы предусмотрены для лиц, которые имеют инвалидность из-за войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которых признали лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

І группа – 3 100 гривен;

II группа – 2 900 гривен;

III группа – 2 700 гривен.

В частности лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной, получают к празднику 3 100 гривен.

Предусматривается помощь и для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетних (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей выплату в размере 1 000 гривен.

К тому же члены семей погибших или умерших участников боевых действий, защитников и защитниц Украины, а также вдовы/вдовцы, которые не женились во второй раз (если умерший имел инвалидность вследствие войны, участвовала в боевых действиях или была жертвой нацистских преследований), согласно словам Тараса Мельничука, получат 650 гривен до 24 августа.

Кроме того, участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага получат 450 гривен от государства в этом году.

Обратите внимание! Для людей, которые не подпадают под подобное описание, выплаты до 24 августа не предусмотрены.