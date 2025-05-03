Кому из украинцев не проведут индексацию пенсий в 2025 году

В марте украинским пенсионерам проиндексировали выплаты, но не все пенсии выросли. В частности, пенсии не повысили тем украинцам, которые вышли на заслуженный отдых недавно.

Кому не проиндексировали пенсию

Индексацию проводят, чтобы осовременить старые пенсии, поэтому украинцы, которые вышли на пенсию недавно, не получат увеличенных выплат, передает 24 Канал.

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В частности, индексация не применялась к:

лицам, которые вышли на пенсию после 1 января 2025 года, поскольку их пенсии уже учитывают актуальные зарплаты;

пенсионеров, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет, из-за того, что их выплаты рассчитаны по современным показателям;

работающих пенсионеров, поскольку индексация для них не предусмотрена законом;

лиц, чья пенсия превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (23 610 гривен).

В то же время некоторые пенсионеры не почувствовали рост выплат из-за того, что она применяется только к базовой части пенсии – той, что рассчитывается по формуле без учета доплат.

Например! Если основная пенсия составляет 1 230 гривен, а общая сумма с доплатами – 2 361 гривну, то после индексации базовая часть вырастет до 1 353 гривен. Однако доплата уменьшится, и в результате общий размер пенсии останется неизменным – 2 361 гривна.