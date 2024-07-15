Кого коснется ограничение водоснабжения

По данным коммунальщиков, продолжают применяться меры для ограничения предоставления услуг по водоснабжению и водоотводу должникам. Такие меры внедряются во всех населенных пунктах Украины, включая как частный сектор, так и многоквартирные дома.

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Как напоминают в предприятии, чтобы избежать отключений воды, надо лишь регулярно вносить платежи. В случае, если же долг уже существует, то следует обратиться к поставщику услуг и подать заявление на реструктуризацию долга.

Заметьте! В таком случае отключать потребителя от водоснабжения не будут. Также это позволит оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Потребителям также надо иметь в виду, что при прекращении водоснабжения из-за долга потребителю придется оплатить не только весь долг, но и расходы на восстановление подключения к водопроводной сети.