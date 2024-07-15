Кого торкнеться обмеження водопостачання
За даними комунальників, продовжують застосовуватися заходи для обмеження надання послуг з водопостачання та водовідведення боржникам. Такі заходи впроваджуються у всіх населених пунктах України, включаючи як приватний сектор, так і багатоквартирні будинки.
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Як нагадують у підприємстві, щоб уникнути відключень води, треба лише регулярно вносити платежі. У випадку, якщо ж борг вже існує, то слід звернутися до постачальника послуг та подати заяву на реструктуризацію боргу.
Споживачам також треба мати на увазі, що при припиненні водопостачання через борг споживачу доведеться оплатити не лише весь борг, але й витрати на поновлення підключення до водопровідної мережі.