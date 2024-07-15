Кого торкнеться обмеження водопостачання

За даними комунальників, продовжують застосовуватися заходи для обмеження надання послуг з водопостачання та водовідведення боржникам. Такі заходи впроваджуються у всіх населених пунктах України, включаючи як приватний сектор, так і багатоквартирні будинки.

Читайте також: Польща готова постачати електроенергію Україні зі своїх ТЕС за однієї умови

Як нагадують у підприємстві, щоб уникнути відключень води, треба лише регулярно вносити платежі. У випадку, якщо ж борг вже існує, то слід звернутися до постачальника послуг та подати заяву на реструктуризацію боргу.

Зауважте! У такому разі відключати споживача від водопостачання не будуть. Також це дасть змогу оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.

Споживачам також треба мати на увазі, що при припиненні водопостачання через борг споживачу доведеться оплатити не лише весь борг, але й витрати на поновлення підключення до водопровідної мережі.