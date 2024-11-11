Какой размер социальной пенсии в 2024 году и кому ее назначают

Для выхода на пенсию необходимо набрать достаточное количество страхового стажа. Впрочем, если человек не успел этого сделать, ему будет назначена социальная пенсия.

Как определяется размер социальной пенсии

Размер этой пенсии устанавливается индивидуально. Она равна разнице между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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При этом максимальная сумма социальной пенсии не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3 028 гривен.

Напомним! С 1 января прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 361 гривну.

Эта пенсия назначается исключительно по личному обращению гражданина, который должен подать заявление и пакет документов в местный отдел социальной защиты населения.

Какой стаж надо в 2024 году

Минимальный стаж для выхода на пенсию в 2024 году зависит от возраста:

для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 31 года стажа;

в 63 года – не менее 21 года стажа;

в 65 лет – не менее 15 лет стажа.

К слову! Требования к минимальному стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут постепенно расти до 2028 года.