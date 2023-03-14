Не индексация, но повышение тоже будет: кому с 1 апреля ждать доплат к пенсиям

Кроме индексации с 1 марта правительство увеличит выплаты еще одной категории с 1 апреля. Это касается тех пенсионеров, которые продолжают работать.

Работающие пенсионеры тоже получат надбавку

Следовательно, с 1 апреля пенсионеры, достигшие пенсионного возраста, но в дальнейшем продолжающие работать, могут получить дополнительные средства к пенсиям. Речь идет о 600 тысячах человек.

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Органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, получили право на проведение перерасчета, предусмотренного абзацами первым — третьим этой части, на наиболее выгодных условиях,

— говорится в законе Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Проведение доплаты состоится с 1 апреля, а автоматический перерасчет пенсионеры получат уже в мае.

Почему перерасчет пенсий – это не индексация

что с 1 марта для украинских пенсионеров произошла индексация. А с 1 апреля для определенной категории произойдет уже перерасчет. Следует понять, что перерасчет и индексация — это два разных явления.

Заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак еще раньше объясняла, какая между перерасчетом и индексацией разница:

пересчет происходит, когда изменяется какое-либо из условий, учитываемое при начислении пенсии, например, денежное довольствие или учитываемый стаж;

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