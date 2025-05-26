Победа без конкуренции: "Оболонь" завоевала первенство на торгах от Минобороны

13 мая ЧАО "Оболонь" одержало победу на торгах от ГП "Государственный оператор тыла" Минобороны. Именно эта компания будет заниматься поставками воды для ВСУ во втором полугодии 2025 года.

Что известно об этом соглашении

Общая сумма сделки составляет – 652,74 миллиона гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Наши деньги".

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Интересно, что "Оболонь" была единственной на торгах. Цена воды составила – 4 гривны за литр. Скидка, при этом, достигла лишь – 0,5%.

Стоит отметить, что на первое полугодие тендер на поставку воды отличался. Тогда конкуренцию "Оболони" составляли:

"Аква-эко";

"Завод Артуз-аква".

Именно эта конкуренция способствовала снижению стоимости воды. Конечная цена, которая была достигнута, на тот момент составила – 3,8 гривны за литр.

Конкуренция на торгах по бутилированной воде "ДОТа" всегда была низкой на уровне 1 – 2 компаний. Только однажды на торги пришло 4 участника. Но на конкурентных лотах удавалось сбить ожидаемую стоимость на 5 – 13%. Только в одном незначительном тендере была цена 4,1 гривны за литр во всех других закупках прошлого года цена колебалась на уровне 2,9 – 3,9 гривны за литр,

– говорится в сообщении издания.

"Оболонь" довольно давно является партнером Минобороны. В этот раз компания обратилась к заказчику для пересмотра отдельных положений договора. Речь идет, в частности, о том, что ответственность поставщика сильно возросла. А вот для заказчика ситуация кардинально другая. Он имеет минимальную или вообще не прописанную (то есть отсутствующую) ответственность.

Заказчик пошел на встречу и некоторые положения были изменены. К примеру, штраф 100% от стоимости заказа теперь действует на задержку поставки продолжительностью 14 дней, а не 7.

"Оболонь" обратила внимание, что по законодательству, если заказчик задерживает платеж, он обязан компенсировать инфляционные потери, на что ДОТ объяснил, что бюджетные средства не могут быть использованы для компенсации инфляционных потерь,

– отмечает издание.

Обратите внимание! Тендер на поставку пищевых продуктов для ВСУ на второе полугодие составляет 22,5 миллиарда гривен.