Сколько стажа нужно чтобы выйти на пенсию в 60 лет
25 декабря 2024, 08:00Читати новину українською
Чтобы выйти на пенсию, лицо должно приобрести достаточное количество стажа. Этот показатель зависит от возраста.
Какое количество стажа нужно приобрести в 2025 году
В 2025 году украинцы смогут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Минимумы стажа, которые нужно приобрести в следующем году следующие:
- тем, кто хочет выйти на пенсию в 60 лет нужно будет иметь минимум 32 года страхового стажа;
- в 63 года – не менее 23 лет страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Как будут меняться требования к количеству стажа
До 2028 года минимумы стажа для тех, кто хочет уйти на пенсию в 60 и 63 лет ежегодно будут расти. В то же время для 65 лет минимум (15 лет стажа) будет оставаться неизменным.
Как будет расти минимальный показатель для 60 лет:
- в 2026 году нужно будет приобрести не менее 33 лет страхового стажа;
- в 2027 году – 34 года;
- в 2028 году – 35 лет.
Для 63 лет требования изменятся так:
- в 2026 году нужно будет иметь 23 года страхового стажа;
- в 2027 году – 24 года;
- в 2028 году – 25 лет.