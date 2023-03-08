Кто совсем не получит повышения пенсии весной: четыре категории

8 марта 2023, 17:09
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Апостроф

1 марта пенсии почти всех украинских пенсионеров были перечислены. Некоторые категории пенсионеров получают повышенную пенсию уже в апреле и июле.

Однако некоторые категории пенсионеров вообще не получат повышения. Речь идет о следующих категориях:

  • работающие лица, имеющие небольшой страховой стаж и размер пенсии которых достигает 2 100 гривен;
  • пенсии прокурорам;
  • пенсии в размере сверх максимального размера, определенного законом;
  • получателям ежемесячного пожизненного денежного содержания, – говорится в ответе на запрос.

Интересно Для кого пенсии в марте выросли на 1500 гривен, а для кого – всего на 100 гривен

Кому повысят пенсию в апреле и июле

  • Как сообщают в Минсоцполитики, с 1 апреля будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий для 600 тысяч все еще работающих пенсионеров с учетом увеличенного страхового стажа.
  • С 1 июля индексация коснется пенсий ученых, госслужащих, работников органов местного самоуправления. Их повысят также на 19,7%.

 

Автор: Ольга Ожогіна