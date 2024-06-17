Десятки миллиардов для Украины за счет росактивов: когда их предоставят и на что

Лидеры стран G7 подтвердили готовность выделить Украине доходы от замороженных российских активов на итоговом коммюнике саммита в Италии. В то же время стоит добавить, что Украина не получает непосредственно российские активы, а лишь будущие доходы от них.

Сколько получит Украина и когда

Стоит добавить, что обсуждение окончательного механизма предоставления средств Украине продолжаются, но политическое решение уже принято.

К теме Замороженные российские активы, а не только доходы от них: какие шансы получить деньги от России?

До начала полномасштабного вторжения Россия хранила в западных ликвидных активах резерв в размере более 600 миллиардов долларов. Активы в основном были в виде иностранных ценных бумаг, банковских депозитов и корреспондентских счетов, номинированных в соответствующей валюте.

Сейчас общий объем конфискованных российских активов оценивается в 280 – 300 миллиардов долларов. Будущие доходы именно с них используют в пользу Украины.

Согласно данным Всемирного банка, Россия нанесла Украине ущерб на сумму более 486 миллиардов долларов.

Отметим, что лидеры стран заявляют об около 50 миллиардах долларов прибыли, на которую может претендовать Украина. В то же время окончательная сумма будет зависеть от механизма, благодаря которому будет происходить передача средств.

Еще одной хорошей новостью станет то, что эти средства Украина может получит относительно быстро – до конца этого года.

Как отреагировали в России

После того, как лидеры G7 согласовали план по предоставлению Украине прибыли с замороженных российских активов, Владимир Путин назвал это решение якобы кражей. Кроме того, он пригрозил, что такие действия "не останутся без наказания". В то же время в США заверили, что использование российских замороженных активов для поддержки Украины является законным.

Министр финансов США Джанет Йеллен опровергла заявления российского диктатора, заявив, что Россия не имеет права на тот доход, который генерируется с замороженных активов.

Ни в коем смысле это не является кражей. Российские активы остаются в этом учреждении. Они обездвижены. Срок российских инвестиций уже истек. Деньги России находятся в виде наличных, но на них начисляется доход для учреждения, на которое Россия не имеет никаких прав,

– объясняет Еллен.

Какой механизм передачи средств будет работать

Россия в ответ на возможную конфискацию всех российских активов в Европе угрожает конфисковать все западные активы, которые застряли в юрисдикции страны. Кроме того, там заявляют, что разорвут дипломатические отношения с США и усложнят работу иностранного бизнеса на своей территории.

Еще в марте экономист Олег Пендзин предсказал в комментарии 24 Каналу, что Украина сможет получить только доходы от замороженных активов, но не сами активы.

Одним из вариантов эксперта было то, что доходы от российских активов скорее всего пойдут через программу Ukraine Facility, которая согласована с Украиной.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Фонд Ukraine Facility будет работать по согласованию со страной, будет определять объекты реформирования реконструкции восстановления, будет сам проводить тендеры, определять победителей и через этих победителей вкладывать средства в Украину. То есть те победители – это будут европейские компании.

Также ранее правительство Украины обсуждало с Западом использование российских замороженных активов в качестве залога для того, чтобы Украина под этот залог могла выпустить свои евробонды.

В то же время на сегодня известно, что механизм, который согласовали лидеры G7, называется Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA). Из названия понятно, что доходы с российских активов якобы будут предоставляться в форме кредитов.

Однако на практике это финансирование будет проводиться безвозвратно, а именно по такому принципу:

Те российские активы, которые сейчас заморожены в Европе, продолжают генерировать доходы, ведь немалое количество из них существуют в форме ценных бумаг.

Например, только в течение 2022 – 2023 годов активы на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear "принесли" прибыли где-то на 5 миллиардов евро. Россия же не может получить эти доходы, а значит они накапливаются на счетах.

Впрочем в годовом измерении суммы этих поступлений будут неощутимыми для Украины, ведь только в этом году нужно привлечь 37 миллиардов долларов внешнего финансирования.

Именно поэтому было решено предоставить Украине доходы заранее. То есть будет создан специальный фонд, которому страны G7 и Евросоюз предоставят кредиты. Эти кредиты, в свою очередь, будут возвращаться не Украиной, а будущими поступлениями от российских активов.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что заем в 50 миллиардов долларов Украине предоставят Соединенные Штаты, Канада, Великобритания и, вероятно, Япония.

На что будут тратиться средства

Ограничений на использование доходов для Украины не должно быть. Кроме того, известно, что G7 будет направлять их как на военные и бюджетные нужды, так и на нужды в восстановлении.

В то же время председатель Комитета по вопросам бюджета ВРУ ранее в разговоре с 24 Каналом отмечала, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявляла о том, чтобы использовать доходы от замороженных российских активов именно на закупку оружия.

Роксолана Пидласа Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины В любом случае средства будут зачислены в бюджет ЕС, а затем направлены через один из инструментов для нужд Украины.

Сможет ли Украина получить все замороженные активы

Если с механизмами передачи именно доходов с замороженных активов России разобраться легче, то по полной конфискации и передачи активов ситуация тяжелее. Все потому, что в мире еще не было подобных прецедентов. В то время Запад хочет сделать это вполне прозрачно и не нарушая международное законодательство.

По словам Олега Пендзина, одной из главных причин, почему Запад медлит с полной конфискацией является опасения относительно обвала финансовой системы Евросоюза, ведь евро считается одной из резервных валют в мире.

Достаточно много недемократических режимов держат свои валютные сбережения (валютные резервы) в евро или долларах. И есть очень большая опасность, что в случае, если будет найден механизм и будет, например, конфискация активов России – это приведет к тому, что не демократические режимы начнут выходить из резервной валюты евро для того, чтобы избежать подобных вещей,

– объяснил экономист.

Такое мнение высказала и Европейского центрального банка, Луис де Гиндос. По ее словам, полная конфискация российских активов нанесет как репутационный ущерб, так и повлияет на статус евро я безопасной валюты.