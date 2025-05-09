НБУ существенно опустил курс евро

Пока официальный курс доллара вырос за последние сутки, официальный евро наоборот потерял. Цена опустилась снова с 47 гривен на почти 20 копеек. Кроме того, с новой недели цена будет держаться этой отметки.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,51 гривне. То есть цена валюты выросла на 8 копеек против 8 мая. Официальный курс евро в свою очередь составляет 46,88 гривны. То есть цена упала на 19 копеек.

Смотрите также Удачное время для покупки: сколько гривен сейчас в 500 евро

По состоянию на 12 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,54 гривны,

евро – 46,75 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 9 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 41,53 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,85 гривны, продажа – по 41,65 гривны.

Сколько будет стоить доллар и евро

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на следующей неделе официальный курс доллара может находиться на уровне 41,25 – 41,65 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Однако минимальные текущие колебания будут, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов.

Зато курс евро будет зависеть от "мировых котировок" пары доллар/евро. Ожидается, что курс 1 евро составит 1,13 – 1,15 доллара.