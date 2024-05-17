Гривна снова укрепилась: Нацбанк установил официальный курс валюты

Официальный курс доллара снизился. Цена упала более чем на 10 копеек. Такой спад продолжается уже несколько суток. Официальный курс евро остался пока без существенных изменений.

Официальный курс 17 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,43 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 14 копеек против 16 мая.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,84 гривны, что на 1 копейку меньше, чем было вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 20 мая:

доллар – 39,42 гривны,

евро – 42,75 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 17 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,40 гривны, а продажа – 39,93 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,60 гривны , а продажа – 40 гривен.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,81 гривны, а продажа – 39,90 гривны.

Какой курс доллара на следующей неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что стоит ожидать, что курс валют будет как расти, так и снижаться, то есть показывать разновекторную тенденцию на следующей неделе.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В условиях озвученных обстоятельств основные показатели валютного рынка останутся на прежнем уровне.

Банкир заметил, что коридоры валютных колебаний могут быть такими на межбанке:

доллар где-то 39 – 40 гривен, а евро – 41 – 43 гривны.

текущие курсовые колебания будут достигать до 0,2 – 0 0,3 гривны.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.