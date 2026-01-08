Новый рекорд доллара: какова цена валюты на черном рынке Украины
- Курс доллара третий день подряд побил исторический максимум, поэтому цена на валюту выросла и на черном рынке.
- В среднем по Украине цена покупки доллара составляет 43,20 гривны, а продажи – 43,34 гривны, тогда как по Киеву покупка доллара стоит 43,15 гривны, а продажа – 43,50 гривны.
В четверг, 8 января, иностранная валюта в Украине в очередной раз побила исторический максимум. На это уже реагирует черный рынок – цена на наличные стремительно поднимается.
Сколько стоит валюта на черном рынке?
Официальный курс доллара от Нацбанка составляет 42,71 гривны, а евро – 49,92 гривны. Однако за сколько их можно купить на черном рынке – читайте в материале 24 Канала.
По данным сайта "Минфин", днем 8 января на черном рынке Украины в среднем купить доллар можно за 43,20 гривны, а продать – за 43,34 гривны.
Несколько иная ситуация с евро: купить его предлагают в среднем за 50,29 гривны, тогда как продать – за 50,60 гривны.
Какие цены на черном рынке Киева?
На черном рынке украинской столицы в четверг средняя цена покупки американской валюты ниже, а вот продажа – наоборот.
Поэтому в Киеве покупка доллара обойдется в 43,15 гривны, а продажа – в 43,50 гривны.
Интересно! Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой предупреждал, что 43 гривны за доллар – это вопрос ближайшей перспективы, хоть и без резкого скачка.
Что будет с курсом валют дальше?
Напомним, что Нацбанк продолжает применять режим "управляемой гибкости", обеспечивая предсказуемую конфигурацию рынка с минимальными колебаниями и контролем за пределами курсовых коридоров. Поэтому роль регулятора остается определяющей.
Также Тарас Лесовой рассказывал, что ситуация на валютном рынке Украины в ближайшее время будет формироваться под влиянием нескольких факторов, в том числе и внешних. Речь идет о состоянии энергетики и связанные с ним риски, а также интенсивность боевых действий.
Однако пока цена иностранной валюты в Украине продолжает расти. Официальный курс доллара бьет свой рекорд уже три дня подряд, а евро превысил максимальную отметку, установленную еще 31 декабря прошлого года.