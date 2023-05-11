Почти штиль: как изменился курс доллара за сутки
По состоянию на утро 11 мая доллар лишь незначительно вырос в цене в банках и на черном рынке. А вот европейская валюта за сутки почти не изменилась, только в обменниках выросла на максимум 9 копеек.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 11 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,40 гривны (+5 копеек по сравнению с 10 мая), а купить за 37,80 (без изменений).
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- Наличное евро банки покупают за 41 гривну (без изменений), а продают в среднем по 41,60 гривны (без изменений).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,50 гривны (-3 копейки), а продают – за 37,88 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,25 гривны (+9 копейки), а продажа – 41,60 г ровные (+6 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,70 гривны (+3 копейки), а продажа – 37,77 гривны (+1 копейка).
- Евро покупают по 41,38 гривны (без изменений), а продают за 41,50 гривны (без изменений).
Одного мнения нет: что будет с долларом до конца мая
Об этом заявила глава Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова. Она рассказывает, что курс доллара может достичь 40 гривен.
В частности, возврат к довоенной системе налогообложения горючего приведет к его импорту в Украину по так называемым "старым ценам". Я взяла бы на себя смелость спрогнозировать, что мы увидим наличный курс доллара на уровне января, то есть на уровне ориентировочно 40 гривен за доллар,
– добавляет Елена Коробкова.
В то же время директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин говорит, что курс будет держаться на том же уровне, что и сейчас.
Думаю, в течение месяца мы увидим, что курс будет двигаться примерно в тех пределах, в которых он на сегодняшний момент. То есть где-то на уровне 38, максимум – 39 гривен за доллар, но, думаю, будет меньше. В таких пределах, в которых сейчас двигается, он и будет оставаться,
– объясняет эксперт.