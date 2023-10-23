Турбулентные выходные: курс доллара снова просел в обменниках
23 октября 2023, 10:01Читати новину українською
За выходные курс доллара и евро изменил свою стоимость в обе стороны. Валюты значительно просели в обменниках, но на черном рынке сохраняют стабильность.
Курс валют в банках
- С пятницы по 23 октября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,50 гривны (-5 копеек против 20 октября), а продажа – 38,15 гривны (без изменений).
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- Покупка наличного евро в среднем производится за 40 гривен (-31 копейка), а продажа – в среднем за 40,60 гривны (+9 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,50 гривны (-32 копейки), а продажа – 38,13 гривны (-8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 39,95 гривны (-28 копеек), а продажа – 40,71 гривны (+8 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,10 гривны (+10 копеек), а продажи – 38,10 гривны (-5 копеек).
- Евро покупают за 40,32 гривны (+1 копейка), а продают за 40,59 гривны (+8 копеек).
Что будет с курсом доллара на этой неделе
Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что на этой неделе в ценовой политике доллара и евро ждать особых изменений не стоит. Он спрогнозировал, что курсовой коридор будет в пределах 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 39 – 42 гривны за евро.
Конечно, со временем, но отнюдь не внезапно, курс валют может несколько возрасти. Рынок ожидает, что Нацбанк позволит межбанковским колебаниям курсов в более широких пределах. Соответствующие изменения могут произойти и на наличном рынке, ведь он ориентируется на безналичный с добавлением поверх курса еще 1 – 1,5%. Таким образом вполне возможно, что до конца года курсовые показатели могут измениться в экономически обоснованных пределах.