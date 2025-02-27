Какую сумму нужно потратить на покупку 100 долларов сегодня

Курс доллара в течение недели не претерпел значительных изменений. Общая ситуация на валютном рынке оставалась стабильной в феврале.

Какой курс доллара установлен 27 февраля 27 февраля официальный курс доллара в Украине составил – 41, 64 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Доллар в марте: как увеличение учетной ставки может повлиять на курс Согласно данным "Минфина", в банках средний курс сегодня таков: покупка – 41, 40 гривен за доллар;

продажа – 41, 90 гривен за доллар. В обменниках средний курс несколько снизился: покупка – 41, 53 гривны за доллар;

продажа – 41, 62 гривны за доллар. Сколько нужно потратить на покупку 100 долларов сегодня если покупка происходит в банке , на 100 долларов нужно потратить 4 190 гривен;

, на 100 долларов нужно потратить 4 190 гривен; при покупке 100 долларов в обменнике придется потратить ориентировочно 4 162 гривны. Какую сумму можно выручить за сдачу 100 долларов в банке за сдачу 100 долларов дадут примерно 4 140 гривен;

за сдачу 100 долларов дадут примерно 4 140 гривен; а вот в обменнике за 100 долларов можно получить ориентировочно 4 153 гривны.