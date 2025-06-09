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9 июня, 16:40
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Изменения есть: что происходит с курсом доллара летом 2025 года

Анастасия Зорик
Основні тези
  • В течение недели на валютном рынке Украины наблюдалось постепенное укрепление гривны, с колебаниями курса доллара между 41,38 и 41,70 гривны за доллар.
  • Наличный курс также демонстрировал укрепление гривны, завершив неделю на уровнях 41,07 – 41,62 гривны за доллар.

На валютном рынке Украины в течение недели наблюдалось постепенное укрепление гривны. Понедельник начался со значения 41,55 гривны за доллар, а в течение первой половины дня курс доллара постепенно рос, достигнув ближе к обеду 41,67 гривны за доллар.

Что происходит с курсом доллара в Украине

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что завершился торговый день на отметке 41,68 гривны за доллар.

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Обратите внимание! Вторник стартовал с подобных уровней, котировки даже поднимались до 41,70 гривны за доллар, однако к концу дня курс снизился и закрылся на уровне 41,52 гривны за доллар.

Среда прошла достаточно стабильно, без значительных колебаний:

  • курс открывался на уровне 41,52 гривны за доллар;
  • закрывался около 41,54 гривны за доллар, с умеренным снижением в середине дня до 41,43 гривны за доллар.

Четверг начался с котировок 41,52 гривны за доллар, которые в течение дня постепенно снижались, достигая минимума в 41,38 гривны за доллар ближе к вечеру, и завершился на отметке 41,41 гривны за доллар.

 

Анна Золотько

Член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank

Самые низкие значения за неделю наблюдались 5 и 6 июня – 41,38 гривны за доллар в середине дня, однако итоговый курс на конец недели составил 41,41 гривны за доллар.

Официальный курс в период 2 – 6 июня демонстрировал незначительные колебания гривны в пределах стабильного диапазона. Сначала гривна несколько ослабла: во вторник и среду стоимость доллара была 41,62 гривны за доллар и 41,64 гривны за доллар соответственно, а затем укрепилась:

  • 41,48 гривны за доллар в четверг;
  • 41,47 гривны за доллар в пятницу.

Такая динамика отражает эффективный контроль НБУ над валютным рынком и умеренный спрос на валюту.

Как изменился наличный курс

Наличный курс в период 2 – 6 июня демонстрировал постепенное укрепление гривны на фоне снижения спроса на доллар среди населения и стабильной ситуации на валютном рынке:

  • неделя началась с котировок 41,19 – 41,76 гривны за доллар;
  • в среду цены держались около 41,15 – 41,72 гривны за доллар;
  • в четверг гривна укрепилась до 41,12 – 41,67 гривны за доллар;
  • неделя завершилась на минимальных уровнях 41,07 – 41,62 гривны за доллар.

Хотя Национальный банк и сократил объем международных резервов, одновременно наблюдается тенденция к снижению спроса на доллар, что дополнительно способствует валютной стабильности,
– говорит Золотько.

Обратите внимание! Как говорит Золотько, на этой неделе курс валюты, вероятно, будет оставаться стабильным с незначительными колебаниями, без резких изменений.