Курс доллара 1 сентября не претерпел ощутимых изменений. Резких колебаний не произошло. Более того, весомых изменений не предвидится и в будущем.

Как изменился курс доллара? Официальный курс доллара в Украине, по состоянию на 1 сентября достиг – 41,32 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Полиция раскрыла мошенническую схему на 3,1 миллиона: пострадал "Киевводоканал" Как сообщает "Минфин", средний курс доллара в банке по окончании лета изменился так: покупка – 41,10 гривен за доллар США;

продажа – 41,60 гривен за доллар США. В обменниках средний курс доллара, в свою очередь, такой: покупка – 41,30 гривны за доллар США;

продажа – 41,35 гривны за доллар США. Сколько гривен можно получить при обмене 200 долларов сейчас? если обменивать 200 долларов, сегодня в банке можно получить ориентировочно – 8 220 гривен;

при обмене 200 долларов в обменнике, можно получить уже ориентировочно – 8 260 гривен. За сколько можно купить 200 долларов сегодня? если покупать 200 долларов в банке, придется потратить примерно – 8 320 гривен;

при покупке 200 долларов в обменнике, нужно потратить уже ориентировочно – 8 270 гривен. Что будет с курсом доллара в сентябре 2025 года? В сентябре курс доллара не должен ощутимо измениться. Состоятся лишь небольшие колебания. Ситуацию продолжит регулировать НБУ, который будет осуществлять своевременные валютные интервенции.

Значительное влияние на курс доллара США имеет политика Трампа. Стоит вспомнить, что 26 августа состоялось увольнение члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук. После этого решения американского президента, курс доллара снизился, ведь возникли опасения относительно независимости Центробанка.

По состоянию на 1 августа, официальный курс доллара США составлял – 41,71 гривны. То есть, разница с тем, который установлен на 1 сентября – почти 40 копеек.