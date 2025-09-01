Курс долара 1 вересня не зазнав відчутних змін. Різких коливань не відбулося. Щобільше, вагомих змін не передбачається і в майбутньому.

Як змінився курс долара? Офіційний курс долара в Україні, станом на 1 вересня сягнув – 41,32 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Поліція розкрила шахрайську схему на 3,1 мільйона: постраждав "Київводоканал" Як повідомляє "Мінфін", середній курс долара у банку після закінчення літа змінився так: купівля – 41,10 гривень за долар США;

продаж – 41,60 гривні за долар США. В обмінниках середній курс долара, своєю чергою, такий: купівля – 41,30 гривні за долар США;

продаж – 41,35 гривні за долар США. Скільки гривень можна отримати при обміні 200 доларів зараз? якщо обмінювати 200 доларів, сьогодні у банку можна отримати орієнтовно – 8 220 гривень;

при обміні 200 доларів в обміннику, можна отримати уже орієнтовно – 8 260 гривень. За скільки можна купити 200 доларів сьогодні? якщо купувати 200 доларів у банку, доведеться витратити приблизно – 8 320 гривень;

при покупці 200 доларів в обміннику, потрібно витратити уже орієнтовно – 8 270 гривень. Що буде з курсом долара у вересні 2025? У вересні курс долара не має відчутно змінитись. Відбудуться лише невеликі коливання. Ситуацію регулюватиме НБУ, який здійснюватиме своєчасні валютні інтервенції.

Значний вплив на курс долара США має політика Трампа. Варто згадати, що 26 серпня відбулося звільнення члена ради керуючих Федеральної резервної системи Лізи Кук. Після цього рішення американського президента, курс долара знизився, адже виникли побоювання відносно незалежності Центробанку.

Станом на 1 серпня, офіційний курс долара США складав – 41,71 гривні. Тобто, різниця з тим, який встановлено на 1 вересня – майже 40 копійок.